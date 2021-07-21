В Орле водитель протаранил гараж

21.7.2021 | 11:29 Новости, Происшествия

Пассажирке машины понадобилась помощь медиков.

В Орле 39-летний водитель на Ауди Q5 протаранил гараж, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Известно, что инцидент произошел 20 июля в 20:20. Мужчина ехал на машине по двору дома № 23/3 на улице Выставочной.

В этот момент он врезался в автоматические ворота одного из гаражей, а затем, протаранив их, въехал в стену гаража. Что именно послужило причиной ДТП, не сообщается.

В результате аварии 43-летняя пассажирка машины получила ранения, ей понадобилась госпитализация.

ИА «Орелград»

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