В Орле водитель протаранил гараж

Пассажирке машины понадобилась помощь медиков.



В Орле 39-летний водитель на Ауди Q5 протаранил гараж, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Известно, что инцидент произошел 20 июля в 20:20. Мужчина ехал на машине по двору дома № 23/3 на улице Выставочной.

В этот момент он врезался в автоматические ворота одного из гаражей, а затем, протаранив их, въехал в стену гаража. Что именно послужило причиной ДТП, не сообщается.

В результате аварии 43-летняя пассажирка машины получила ранения, ей понадобилась госпитализация.

ИА «Орелград»