За сутки от COVID-19 скончались пятеро орловцев

При этом в регионе выявили 85 новых случаев заболевания.

В Орловской области от COVID-19 скончались пять человек за сутки. За всё время пандемии от коронавируса в регионе умерли 805 человек, приводит данные оперштаб.

Вместе с тем, в Орловской области подтвердилось 85 новых случаев заболевания. 71 человек победил болезнь.

Всего за время пандемии COVID-19 на Орловщине заболело 39 339 человек, 37 180 выздоровело.

В целом по России выявлено 6 030 240 случаев заболевания (+23 704 за последние сутки), 5 404 797 выздоровело, 150 705 россиян скончались.

ИА «Орелград»