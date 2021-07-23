Политолог Фетисов заставил Клычкова включить ему свет

Фетисов удивился быстрой реакции губернатора

Политтехнолог Дмитрий Фетисов заставил губернатора Орловской области Андрея Клычкова разобраться с отключением света. Об этом Фетисов сообщил в своём Telegram-канале 22 июля.

По словам политолога, он писал важную справку для одного из федеральных ведомств, как вдруг в доме отключилось электричество. В управляющей компании Фетисову ответили, что исправлять ситуацию могут до самого вечера, а часы показывали полдень. Тогда политолог обратился лично к Клычкову.

«И несмотря на то, что я не могу назвать его [Андрея Клычкова] эффективным руководителем, а мне он ответил невнятно в духе «это штатная ситуация», но ровно через 25 минут после общения с ним у меня появился свет», — рассказал Фетисов.

За быстрое решение вопроса политолог поблагодарил губернатора в своём Telegram-канале.

ИА «Орелград»