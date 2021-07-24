Германия закупила орловский солод

Вторым крупным покупателем орловского солода стала Латвия.

В текущем году более 23,2 тысячи тонн ячменного солода было отправлено из Орловской области на экспорт. Такие данные приводит Территориальное управление Россельхознадзора, сотрудники которого контролируют отгрузку экспортируемых товаров. В ведомстве уточнили, что 23,2 тысячи тонн ячменного солода у Орловщины приобрели предприятия Латвии и Германии.

«По результатам проведения лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В соответствии с действующим законодательством на данную подкарантинную продукцию было оформлено 363 фитосанитарных сертификата».

Кстати, согласно данным правительства региона, Латвия и Германия занимают второе и третье после Белоруссии места в списке основных внешнеторговых партнеров Орловской области. На их долю соответственно приходится 15,2 и 13,3 процента всех внешнеторговых операций Орловщины. Для сравнения, доля лидера – Белоруссии – составляет 20,7 процента. Ведущие позиции в экспорте региона занимают продовольственные товары и сырье (42,2 процента), машиностроительная продукция (33,1), металлы и изделия из них (10,1) и продукция химической промышленности (1,2).

ИА «Орелград»