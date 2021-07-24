Качество воздуха в Орле проверили лабораторно

Атмосфера областной столицы богата фенолом и диоксидом азота.

Информацию о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Орле обнародовало областное управление экологического надзора и природопользования. Отчет составлен по данным наблюдений за первую половину 2021 года. Всего было проведено 7980 наблюдений на четырех стационарных постах. Замеры производили сотрудники комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды (КЛМС) Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Они отслеживали динамику изменения концентраций вредных веществ в атмосфере Орла. В результате эксперты пришли к выводу, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в областной столице за период с января по июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года повысился по диоксиду азота — с 0,044 до 0,045 мг/м3. При этом понизился уровень загрязнения по оксиду углерода (с 1,9 до 1,6 мг/м3) и фенолу (с 0,006 до 0,005 мг/м3). По остальным примесям уровень загрязнения остался без изменений.

Как уже писал «Орелград», ранее эксперты обнародовали доклад о степени загрязненности поверхностных вод на Орловщине. Из него следует, что степень загрязнения крупнейших орловских рек в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась. На сегодня специалистами она оценивается как «очень загрязненная», тогда как год назад оценивалась как просто «загрязненная». В частности, река Ока в Орле за год из «загрязненной» превратилась в «очень загрязненную».

ИА «Орелград»