В Орле мужчина ограбил прохожую, чтобы заплатить за такси

Дело об очень странном уличном грабеже рассмотрел суд в Орле.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда города Орла. Местный житель был признан виновным в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества. Преступление он совершил при довольно странных обстоятельствах. Из материалов дела следует, что в январе 2021 года подсудимый в седьмом часу утра подъехал на такси к магазину.

Денег, чтобы расплатиться за поездку, у него не было. Но тут мужчина заметил, что по тротуару идет знакомая ему женщина.

Он попросил таксиста подождать, сказав, что возьмет у знакомой 100 рублей и заплатит. Просить деньги мужчина не стал. Он догнал женщину, схватил ее за волосы, повалил на землю и ударил ногой по голове, после чего потребовал отдать ему все ценное. Женщина ответила отказом, после чего грабитель принялся избивать ее ногами. Сломив сопротивление, он отнял у нее сумочку и сбежал.

Грабителю не повезло: в сумочке не было кошелька, а находились лишь предметы, большой ценности не представляющие, в том числе дешевая косметика. Поэтому злоумышленник предложил таксисту сумочку в качестве платы за проезд. Тот отказался и уехал, возможно, заподозрив, что его пассажир совершил нечто нехорошее. Суд приговорил грабителя к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца, провести которые тот должен в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»