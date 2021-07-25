Орловцы за полгода проторговали на два бюджета области

Эксперты оценили параметры работы торговли на Орловщине.

Орелстат издал специальный релиз, приуроченный к празднованию Дня работника торговли. Он отмечается ежегодно в четвертую субботу июля. Согласно приведенным данным, в первой половине текущего года оборот розничной торговли в Орловской области составил 74,8 миллиарда рублей. Это сопоставимо почти с двумя годовыми бюджетами самого региона. На 97 процентов данный оборот был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. На долю рынков пришлось всего 3 процента.

«Более половины оборота розничной торговли – 53 процента, или 40 миллиардов рублей, формируют товары непродовольственной группы, — сообщает Орелстат. — Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 34,8 миллиарда рублей».

Аналитики отмечают, что торговля – это один из тех секторов экономики, в котором велика доля малого бизнеса в розничном обороте. По подсчетам Орелстата, в Орловской области она составляет 42 процента. Впрочем, большую роль играет и развитие сетевых компаний. В первом квартале текущего года розничные торговые сети сформировали около 40 процентов общего оборота розничной торговли региона. По сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 2,4 процента.

«В расчете на каждого жителя Орловской области в январе-июне текущего года по всем каналам продано товаров в среднем на 102,6 тысячи рублей (в соответствующем периоде 2020 года — на 89,6 тысячи рублей), — констатирует Орелстат. — Очевидно, что пандемия продолжает оказывать существенное влияние на экономику региона в целом и на ритейл в частности. Тем не менее, усилия работников торговли и индивидуальных предпринимателей, направленные на развитие потребительского рынка Орловской области и совершенствование обслуживания покупателей приносят положительный результат».

ИА «Орелград»