В аварии под Орлом пострадали два ребёнка

26.7.2021 | 13:21 Новости, Происшествия

Машина, в которой они ехали, улетела в кювет

В ДТП под Орлом пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 25 июля в 17:20. 40-летняя женщина управляла автомобилем «Рено Меган» и ехала по дороге «Болхов-Мценск-Шашкино» в сторону деревни Шашкино Орловской области.

В районе второго километра дороги она не справилась с управлением, и машина улетела в кювет. В результате ДТП две пассажирки 15-ти и 9-ти лет получили травмы. После осмотра врачей, их отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»

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