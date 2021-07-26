В аварии под Орлом пострадали два ребёнка

Машина, в которой они ехали, улетела в кювет

В ДТП под Орлом пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 25 июля в 17:20. 40-летняя женщина управляла автомобилем «Рено Меган» и ехала по дороге «Болхов-Мценск-Шашкино» в сторону деревни Шашкино Орловской области.

В районе второго километра дороги она не справилась с управлением, и машина улетела в кювет. В результате ДТП две пассажирки 15-ти и 9-ти лет получили травмы. После осмотра врачей, их отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»