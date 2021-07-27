Орловцы стали реже брать микрозаймы

Объём выданных за первый квартал средств на 75% меньше, чем в прошлом году.

Жители региона стали гораздо реже брать микрозаймы, сообщает правительство Орловской области.

За первые 3 месяца 2021 года жители Орла и области получили от микрофинансовых организаций 23,4 млн рублей, что на 75% меньше прошлогодних показателей.

Индивидуальные предприятия и малый бизнес оформили 73 микрозайма на 124 млн рублей.

В общей сложности, за первый квартал 2021 года был заключён 1401 договор по микрозаймам на общую сумму порядка 148 млн рублей. Это значительно меньше, чем в первые 3 месяца прошлого года.

ИА «Орелград»