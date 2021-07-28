В Орле цифровые подписи начали раздавать бесплатно

Выдачу бесплатных КЭП организовали орловские налоговые инспекции.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, точки выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП) на сегодняшний день работают во всех налоговых инспекциях региона. Они выдали желающим уже более 100 КЭП. В ведомстве напоминают, что такая подпись является одним из обязательных условий ведения бизнеса.

«Это аналог собственноручной подписи, который необходим для сдачи отчетности в контролирующие органы, участия в электронных торгах, работы с государственными информационными системами, ведения электронного документооборота внутри компании или с ее внешними контрагентами и многого другого», — говорят в УФНС.

Бесплатную КЭП могут получить индивидуальные предприниматели, нотариусы и те, кто имеет право действовать от имени юридических лиц без доверенности. Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. С этого же дня функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для ИП, нотариусов и лиц, имеющих право действовать от имени компаний без доверенности, будут возложены на ФНС России.

«Чтобы обеспечить бесшовный переход от платной услуги к бесплатной, Удостоверяющий центр ФНС России начал выдачу КЭП уже с 1 июля 2021 года, — говорят в областной налоговой службе. — Несмотря на достаточный запас времени, УФНС России по Орловской области рекомендует налогоплательщикам не откладывать получение квалифицированной электронной подписи на последний день, поскольку это может привести к ажиотажу на услугу и созданию очередей».

ИА «Орелград»