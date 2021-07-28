В Орле завершился период выдвижения кандидатов на выборах

28.7.2021 | 15:51 Новости, Политика

Выборы назначены на 19 сентября 2021 года.
В Орле 26 июля 2021 года завершился срок представления документов для выдвижения на выборах депутатов Орловского облсовета народных депутатов созыва 2021-2026 годов и на выборах органов местного самоуправления, сообщает Орловский облизбирком.

На выборы депутатов Орловского облсовета народных депутатов было выдвинуто 420 кандидатов, зарегистрировано — 119. От Единой России зарегистрировано 65 кандидатов, от КПРФ — 54.

На выборы органов местного самоуправления были выдвинуты 4614 кандидатов, зарегистрированы — 2384. От Единой России зарегистрировано 1518 кандидатов, от КПРФ — 593, от ЛДПР — 106. Среди самовыдвиженцев зарегистрировано 97 кандидатов, а от партии Справедливая Россия — 6.
ИА «Орелград»
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Орелград. 2021 год

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