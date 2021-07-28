В Орле завершился период выдвижения кандидатов на выборах

Выборы назначены на 19 сентября 2021 года.

В Орле 26 июля 2021 года завершился срок представления документов для выдвижения на выборах депутатов Орловского облсовета народных депутатов созыва 2021-2026 годов и на выборах органов местного самоуправления, сообщает Орловский облизбирком.

На выборы депутатов Орловского облсовета народных депутатов было выдвинуто 420 кандидатов, зарегистрировано — 119. От Единой России зарегистрировано 65 кандидатов, от КПРФ — 54.