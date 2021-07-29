5 августа в Орле пройдёт фестиваль воздухоплавания

29.7.2021 | 18:53 Новости, Общество

Клычков также пообещал уже к обеду открыть парк Победы

В Орле утром 5 августа пройдёт фестиваль воздухоплавания, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram.

По его словам, мероприятие устроят на орловском аэродроме. Дети из приютов покатаются на воздушных шарах бесплатно, остальные горожане смогут сделать это за отдельную плату.

Клычков также анонсировал мотошоу, которое тоже пройдёт на аэродроме после фестиваля воздушных шаров.

Кроме того, в 18:00 орловцев ждёт церемония открытия парка Победы. Губернатор заявил, что сам парк откроют для посещения уже к обеду 5 августа.

ИА «Орелград»

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