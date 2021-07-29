Орловцы отдали «федералам» почти вдвое больше денег, чем год назад

В регионе значительно выросли налоговые сборы и поступления.

В первом полугодии 2021 года в Орловской области было собрано более 18,8 миллиарда рублей налогов. Такие данные приводит региональное управление ФНС России. В ведомстве отмечают, что в целом по сравнению с предыдущим годом объем платежей вырос в 1,4 раза, или на 5,6 миллиарда рублей. При этом поступления в федеральный бюджет за отчетный период времени увеличились в 1,7 раза. Они превысили 6,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,8 миллиарда.

В бюджет территориальный, уточняет УФНС, за тот же период времени было мобилизовано более 12 миллиардов рублей с превышением показателя годичной давности на 31,3 процента, или в абсолютном выражении на 2,9 миллиарда рублей. Подсчитали в налоговой службе и сборы в государственные внебюджетные фонды. Они вкупе превысили 9,9 миллиарда рублей.

Большую их часть – около 7,3 миллиарда рублей, составили сборы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд РФ. В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступило около 1,8 миллиарда рублей, а оставшиеся 800 тысяч составили поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ИА «Орелград»