Жители орловской деревни не смогли засудить «мусорного» регоператора

Жители целого района требовали признать действия компании незаконными.

Уникальный иск на днях был рассмотрен Колпнянским районным судом Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этого суда, он был подан жителями Колпнянского района к управляющей компании «Зеленая роща». Напомним, эта фирма является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусора и касался иск. Люди просили суд признать действия компании по предъявлению счетов за услуги по обращению с ТКО и формированию задолженности за период с 1 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года незаконными. Также они просили аннулировать указанную задолженность и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда со штрафом.

В иске граждане указали, что проживают они в деревне Хутор-Лимовое. С января 2019 года в единой платежной квитанции у них появилась графа «обращение с ТКО», в которой была указана плата за услуги по вывозу мусора перед «УК «Зеленая роща». Задолженность за указанный выше период времени варьировалась от 2000 до 12000 рублей в зависимости от домовладения. Селяне сочли ее несправедливой, так как, с их слов, в спорный период времени «ни ответчиком, ни иными организациями услуга по вывозу мусора им не предоставлялась, контейнеры для сбора мусора не были установлены, в связи с чем, им некуда было его складировать».

Они заявили, что мусор из деревни не вывозился. В 2019 году по заявлению одного из истцов сотрудники Роспотребнадзора провели административное расследование и выявили факты нарушения санитарных правил при сборе и накоплении отходов — на тот момент в деревне была установлена только одна контейнерная площадка с двумя металлическими контейнерами.

Селяне считают, что реально услуги по вывозу мусора стали им предоставляться только с 25 февраля 2020 года, когда в населенном пункте, наконец, появились площадки с контейнерами. Однако их просьба о проведении перерасчета была отклонена. Не повезло селянам и в суде. Изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Селянам было отказано в полном объеме, правда, причины отказа в пресс-службе суда не уточнили. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, а это означает, что селяне вправе попытаться отстоять свою точку зрения в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»