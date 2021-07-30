Медицинские учреждения Орловской области получили новые автомобили

30.7.2021 | 12:24 Новости, Общество

Леонид Музалевский лично осмотрел новый транспорт.

В Орле состоялась церемония вручения ключей от новых автомобилей больницам и поликлиникам Орловской области, сообщает Орловский облсовет народных депутатов.

Медицинские учреждения получили 37 новых машин модели Лада Ларгус (5 мест), Лада Ларгус Кросс (7 мест), Нива Тревал и УАЗ. Они предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов. Чуть позже планируется поступление ещё четырёх машин.

Участие в торжественном мероприятии приняли председатель облсовета Леонид Музалевский, первый заместитель председателя Михаил Вдовин, заместитель председателя Лариса Удалова, депутаты Вадим Сезин, Людмила Монина, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловкой области Леонид Соломатин.

Леонид Музалевский:
«В период пандемии перед медиками стоят новые сложные задачи. Для их решения необходимо объединять усилия. И приобретение автомобилей — это часть сложной системной работы руководства страны и региона в борьбе с пандемией.

В том числе, мы наглядно видим, как реализуется задача, которую поставил Президент Владимир Владимирович Путин, — улучшить качество жизни населения. Она решается в том числе через систему здравоохранения.

Машины, закупленные для городской больницы им. С. П. Боткина, детских поликлиник города Орла, Плещеевской ЦРБ, а также ЦРБ Верховского, Глазуновского, Дмитровского и ряда других районов, в самое ближайшее время выйдут на линии и будут помогать нашим с вами землякам.

На них наши врачи, фельдшеры, специалисты будут выезжать на дом к пациентам и оказывать им первичную помощь, привозить лекарства, биоматериалы отвозить.

Убеждён, что данная мера послужит серьёзной поддержкой нашему медицинскому персоналу и населению».

Главврач больницы им. С. П. Боткина Александр Лялюхин выразил надежду на дальнейшую поддержку здравоохранения.

Когда официальная часть завершилась, Леонид Музалевский лично осмотрел новые автомобили и оценил их качество.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования