Медицинские учреждения Орловской области получили новые автомобили

Леонид Музалевский лично осмотрел новый транспорт.
В Орле состоялась церемония вручения ключей от новых автомобилей больницам и поликлиникам Орловской области, сообщает Орловский облсовет народных депутатов.
Медицинские учреждения получили 37 новых машин модели Лада Ларгус (5 мест), Лада Ларгус Кросс (7 мест), Нива Тревал и УАЗ. Они предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов. Чуть позже планируется поступление ещё четырёх машин.
Участие в торжественном мероприятии приняли председатель облсовета Леонид Музалевский, первый заместитель председателя Михаил Вдовин, заместитель председателя Лариса Удалова, депутаты Вадим Сезин, Людмила Монина, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловкой области Леонид Соломатин.
Леонид Музалевский:
«В период пандемии перед медиками стоят новые сложные задачи. Для их решения необходимо объединять усилия. И приобретение автомобилей — это часть сложной системной работы руководства страны и региона в борьбе с пандемией.
В том числе, мы наглядно видим, как реализуется задача, которую поставил Президент Владимир Владимирович Путин, — улучшить качество жизни населения. Она решается в том числе через систему здравоохранения.
Машины, закупленные для городской больницы им. С. П. Боткина, детских поликлиник города Орла, Плещеевской ЦРБ, а также ЦРБ Верховского, Глазуновского, Дмитровского и ряда других районов, в самое ближайшее время выйдут на линии и будут помогать нашим с вами землякам.
На них наши врачи, фельдшеры, специалисты будут выезжать на дом к пациентам и оказывать им первичную помощь, привозить лекарства, биоматериалы отвозить.
Убеждён, что данная мера послужит серьёзной поддержкой нашему медицинскому персоналу и населению».
Главврач больницы им. С. П. Боткина Александр Лялюхин выразил надежду на дальнейшую поддержку здравоохранения.
Когда официальная часть завершилась, Леонид Музалевский лично осмотрел новые автомобили и оценил их качество.
ИА «Орелград»