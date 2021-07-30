Медицинские учреждения Орловской области получили новые автомобили

Леонид Музалевский лично осмотрел новый транспорт.

В Орле состоялась церемония вручения ключей от новых автомобилей больницам и поликлиникам Орловской области, сообщает Орловский облсовет народных депутатов.

Медицинские учреждения получили 37 новых машин модели Лада Ларгус (5 мест), Лада Ларгус Кросс (7 мест), Нива Тревал и УАЗ. Они предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов. Чуть позже планируется поступление ещё четырёх машин.

Участие в торжественном мероприятии приняли председатель облсовета Леонид Музалевский, первый заместитель председателя Михаил Вдовин, заместитель председателя Лариса Удалова, депутаты Вадим Сезин, Людмила Монина, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловкой области Леонид Соломатин.

Леонид Музалевский:

«В период пандемии перед медиками стоят новые сложные задачи. Для их решения необходимо объединять усилия. И приобретение автомобилей — это часть сложной системной работы руководства страны и региона в борьбе с пандемией. В том числе, мы наглядно видим, как реализуется задача, которую поставил Президент Владимир Владимирович Путин, — улучшить качество жизни населения. Она решается в том числе через систему здравоохранения. Машины, закупленные для городской больницы им. С. П. Боткина, детских поликлиник города Орла, Плещеевской ЦРБ, а также ЦРБ Верховского, Глазуновского, Дмитровского и ряда других районов, в самое ближайшее время выйдут на линии и будут помогать нашим с вами землякам. На них наши врачи, фельдшеры, специалисты будут выезжать на дом к пациентам и оказывать им первичную помощь, привозить лекарства, биоматериалы отвозить. Убеждён, что данная мера послужит серьёзной поддержкой нашему медицинскому персоналу и населению».

Главврач больницы им. С. П. Боткина Александр Лялюхин выразил надежду на дальнейшую поддержку здравоохранения.

Когда официальная часть завершилась, Леонид Музалевский лично осмотрел новые автомобили и оценил их качество.

ИА «Орелград»