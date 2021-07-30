В Орловской области снимут ограничения со свободных от COVID-19 организаций

30.7.2021 | 11:35 Новости, Общество

Решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Со 2 августа в Орловской области снимут ограничения с организаций, которые защищены от COVID-19, сообщает правительство Орловской области.

Ограничения снимут с детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, а также с других детских развлекательных зон в закрытых помещениях, которые расположены в организациях, свободных от коронавируса.

Статус свободных от CОVID-19 получат организации, в которых вакцинированы 100% сотрудников, или они имеют антитела или противопоказания к прививке. В настоящее время в Орловской области такой статус получили более 40 предприятий.
ИА «Орелград»

 

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