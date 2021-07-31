В институте культуры изменили зарплату и нарушили Трудовой кодекс

Нарушения в вузе выявили региональные инспекторы труда.

Внеплановая проверка Орловского государственного института культуры была проведена по поступившему обращению. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Орловской области. При проведении проверки были выявлены нарушения требований Трудового кодекса РФ. В частности дополнительные соглашения об изменении условий оплаты труда с работниками института культуры в письменной форме заключены не были.

В инспекции труда пояснили, что это является нарушением статьи 72 ТК РФ. По результатам проверки институту культуры было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, как уточнили в инспекции, в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной и дисциплинарной ответственности.

Как уже писал «Орелград», 1 июля этого года коллективу института представили нового руководителя – доктора экономических наук Владимира Матвеева, против назначения которого ранее протестовал коллектив вуза. Впрочем, пока экономист Матвеев воспитывает будущих деятелей культуры в статусе исполняющего обязанности ректора.

Это не помешало институту успешно пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности. Такое решение 9 июля 2021 года принял Рособрнадзор по результатам проведенной аккредитационной экспертизы. Орловский государственный институт культуры был признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет, то есть до 2027 года. «Эксперты высоко оценили качественный уровень подготовки вуза, а также слаженную работу сотрудников института», — считают в учреждении.

ИА «Орелград»