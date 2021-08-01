Депутатов Орловского облсовета могут избрать по жребию

Облизбирком на всякий случай утвердил правила жеребьевки.

Избирательная комиссия Орловской области провела свое очередное заседание. На нем среди прочих документов был утвержден «Порядок проведения жеребьевки по определению избранного кандидата по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов избирателей». Этот документ регулирует поведение окружной избирательной комиссии на случай, если два и более зарегистрированных кандидата в депутаты Орловского облсовета созыва 2021-2026 годов по соответствующему одномандатному избирательному округу (в том числе на повторных или дополнительных выборах) получат на этом округе равное число голосов избирателей.

Конечно, трудно представить себе такой расклад по итогам голосования, однако исключать его не стоит. Поэтому алгоритм действия на такой случай оговаривается заранее. Решение о проведении жеребьевки будет принимать окружная избирательная комиссия. Набравшим равное количество голосов кандидатам направят официальные письменные уведомления о месте, дате и времени проведения мероприятия.

Саму жеребьевку доверено проводить председателю окружной избирательной комиссии. Для этого планируется использовать метод случайной выборки конвертов с вложенными в них карточками со словами «победитель» и «проигравший». Отметим, что подготовка к проведению жеребьевки должна производиться в присутствии кандидатов в депутаты.

Конверты должны быть абсолютно одинаковыми внешне. Их количество должно быть равным числу кандидатов, участвующих в жребии. Только на одной карточке должно быть написано «победитель», на всех остальных — «проигравший». Конверты раскладываются случайным образом, но так, чтобы кандидаты могли все видеть. Интересно решен вопрос об очередности выбора конвертов. Ее приравняли к хронологическому порядку регистрации кандидатов по округу. То есть первым выберет конверт тот, кто раньше был зарегистрирован.

Он сам должен вынуть карточку из конверта и громко огласить присутствующим слово, которое на ней написано. Затем на оборотной стороне карточки кандидат должен написать свое имя и расписаться под ним. По итогам жеребьевки окружная избирательная комиссия оформляет протокол и принимает решение о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов.

Напомним, выборы депутатов облсовета назначены на 19 сентября 2021 года. Как ранее сообщил облизбирком, были заверены все представленные списки кандидатов, отказов в заверении не было. Всего на выборах депутатов Орловского облсовета было выдвинуто 420 кандидатов, в том числе 15 в порядке самовыдвижения. Девять кандидатов утратили статус на этапе выдвижения.

ИА «Орелград»