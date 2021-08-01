Место Судбищенской битвы засекретили и взяли под охрану

Оно включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области.

В Орловской области получила продолжение история с археологическими раскопками на потенциально выявленном месте Судбищенской битвы в Новодеревеньковском районе. Напомним, из письменных источников известно, что летом 1555 года произошла историческая битва отряда русских воинов во главе с воеводой Шереметьевым с 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. Возле села Судбище построен мемориал в память о героизме русских воинов, а в 2021 году там впервые были найдены археологические свидетельства битвы.

И вот теперь это место начало обретать особый статус. Приказом областного управления по государственной охране памятников оно объявлено объектом археологического наследия и включено в соответствующий областной перечень под наименованием «Стоянка «Ольховец / Судбищенская битва 1555 г.». Также власти распорядились организовать его охрану до принятия решения о включении памятника в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Границы территории уже утверждены, однако сведения о местонахождении объекта не подлежат опубликованию в соответствии с требованиями федерального закона. Тем не менее, областные власти установили особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается поле битвы. Соответствующие уведомления направлены владельцам и пользователям этой земли, а также в органы местного самоуправления.

Примечательно, что особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается «Стоянка «Ольховец/ Судбищенская битва 1555 г.», также не подлежит опубликованию. Однако основные ограничения известны. Так, на территории объекта запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

Кроме того, под запрет попали вывоз грунта, распахивание земли плугом, разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле остатков сооружений и артефактов, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта, а также любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие. При этом разрешается проведение научно-исследовательских археологических работ, установка информационных знаков и указателей, проведение землеустроительных работ и доступ специалистов к объекту археологического наследия.

ИА «Орелград»