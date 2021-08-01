Рост зарплат в Орле опередил уровень инфляции

Официально реальный заработок жителей региона вырос на 2 процента.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. Сведения приведены по итогам мая 2021 года. Сообщается, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный месяц, составила 34 670 рублей. По сравнению с апрелем 2021 года она выросла на 2,9 процента, с маем предыдущего года — на 8,8 процента.

Отмечают статистики и рост уровня реальной зарплаты. Напомним, данный показатель рассчитывается с учетом уровня инфляции, то есть статистики смотрят, выросла ли зарплата на фоне роста потребительских цен. По данным Орелстата, по сравнению с маем 2020 года реальная заработная плата в Орловской области выросла на 2,1 процента. Ранее Орелстат сообщал, что на данный момент цены и тарифы на потребительском рынке региона по сравнению с прошлым годом выросли на 7 процентов. Правда, были приведены июньские данные.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 48 730 рублей, транспортировке и хранении – 44 176, государственном управлении – 41 433», — добавляет Орелстат.

Также выше среднего зарабатывают орловцы, работающие в сельском и лесном хозяйстве (39 113 рублей), обеспечении электроэнергией, газом и паром (36 047), на уровне среднего – в обрабатывающих производствах (34 221). Средний заработок в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг составляет 32 016 рублей, оптовой и розничной торговле – 31 516, образовании – 31 391, строительстве – 30 060, в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 28 015 рублей.

ИА «Орелград»