Суд в Орле нашел разницу между Лунтиком и фиолетовым медведем

Бизнесмена за нарушение авторских прав засудила студия анимационного кино.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел очередное дело о взыскании компенсации за нарушенные авторские права. Из материалов следует, что исковое заявление подала питерская студия анимационного кино, а ответчиком стал индивидуальный предприниматель из орловского райцентра Хомутово. Фирма просила суд взыскать с него 20 тысяч рублей за нарушение исключительных прав и судебные издержки.

Спор зашел из-за мягкой игрушки, которая продавалась в торговой точке ИП. При этом мнения сторон об его идентификации разделились. Истец, например, считал, что игрушка изображает «Лунтика» — широко известно персонажа анимационного фильма. Ответчик заявил, что этот товар является не «Лунтиком», а «фиолетовым медведем». Разногласия вызвала и затребованная сумма компенсации.

Кстати, стороны почти пришли к договоренности, и суд ради этого даже отложил свое заседание. Однако мировое соглашение в арбитраж так и не поступило. Пришлось рассматривать дело по существу. Было установлено, что спорный товар представитель истца приобрел в магазине Хомутово еще в феврале 2019 года. Игрушка стоила около 500 рублей.

В суде истцу удалось доказать, что игрушка изображала известного героя мультика, а не абстрактного фиолетового медведя. Разрешения на использование исключительный прав на указанный образ у бизнесмена не оказалось. Суд признал правоту истца и взыскал в его пользу с ответчика заявленную компенсацию.

ИА «Орелград»