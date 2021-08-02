В Орле дело об убийстве 60 ударами передали в суд

2.8.2021 | 16:46 Новости, Происшествия

По данным следствия, 40-летний орловец насмерть забил свою сожительницу

Следственный комитет передал в суд уголовное дело об убийстве, в котором обвиняют 40-летнего жителя Северного района Орла. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина был пьян и приревновал свою 50-летнюю сожительницу к другому мужчине. В ходе конфликта орловец начал избивать возлюбленную и нанес ей не менее 60 ударов кулаками в голову и туловище. От полученных травм женщина скончалась.

Решение о наказании орловца примет суд. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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