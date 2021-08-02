В Орле племянник ограбил дядю при помощи мобильника

Молодой человек «помог» дяде установить банковское приложение.

Дело о семейном ограблении рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Местный житель был обвинен органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Примечательно, что жертвой преступника стал его родной дядя. Из материалов дела следует, что племянник пришел к дяде с просьбой о финансовой помощи. На счету у того имелась какая-то сумма денег, и он согласился перевести немного своему родственнику.

Однако самостоятельно дядя сделать этого не смог. Во-первых, телефон оказался у него старым кнопочным. Во-вторых, современные технологии для дяди оказались непосильной загадкой. Он решил доверить финансовую операцию племяннику. Молодой человек «привязал» банковскую карту дяди к своему телефону, после чего перевел с его карты на свою ту сумму, которую просил.

Спустя неделю, как показал на следствии сам подсудимый, он вновь оказался в трудном финансовом положении. И тут молодой человек вспомнил, что карта родственника по-прежнему «привязана» к номеру его телефона. Соблазн оказался велик: племянник проверил состояние счета дяди и примерно десятком переводов похитил у него более 30 тысяч рублей. Для потерпевшего такой ущерб оказался значительным. Племянник был признан виновным и наказан уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей, заплатить который суд позволил ему с рассрочкой на 2 года.

ИА «Орелград»