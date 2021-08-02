В Орле племянник ограбил дядю при помощи мобильника

2.8.2021 | 18:30 Новости, Общество

Молодой человек «помог» дяде установить банковское приложение.

Дело о семейном ограблении рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Местный житель был обвинен органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Примечательно, что жертвой преступника стал его родной дядя. Из материалов дела следует, что племянник пришел к дяде с просьбой о финансовой помощи. На счету у того имелась какая-то сумма денег, и он согласился перевести немного своему родственнику.

Однако самостоятельно дядя сделать этого не смог. Во-первых, телефон оказался у него старым кнопочным. Во-вторых, современные технологии для дяди оказались непосильной загадкой. Он решил доверить финансовую операцию племяннику. Молодой человек «привязал» банковскую карту дяди к своему телефону, после чего перевел с его карты на свою ту сумму, которую просил.

Спустя неделю, как показал на следствии сам подсудимый, он вновь оказался в трудном финансовом положении. И тут молодой человек вспомнил, что карта родственника по-прежнему «привязана» к номеру его телефона. Соблазн оказался велик: племянник проверил состояние счета дяди и примерно десятком переводов похитил у него более 30 тысяч рублей. Для потерпевшего такой ущерб оказался значительным. Племянник был признан виновным и наказан уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей, заплатить который суд позволил ему с рассрочкой на 2 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования