В Орле двое пострадали в ДТП на Наугорском шоссе

Столкнулись «Волга» и «Тойота Камри»

В ДТП на Наугорском шоссе в Орле пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 2 августа в 17.45 на перекрестке с улицей Цветаева. Установлено, что «Волга» двигалась в сторону улицы Лескова и поворачивала налево. В этот момент легковушка столкнулась со встречной «Тойотой Камри». После удара иномарка снесла дорожные ограждения и врезалась в столб.

В результате ДТП пострадали 40-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Волги». Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»