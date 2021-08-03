В Орле двое пострадали в ДТП на Наугорском шоссе

3.8.2021 | 9:38 Новости, Происшествия

Столкнулись «Волга» и «Тойота Камри»

В ДТП на Наугорском шоссе в Орле пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 2 августа в 17.45 на перекрестке с улицей Цветаева. Установлено, что «Волга» двигалась в сторону улицы Лескова и поворачивала налево. В этот момент легковушка столкнулась со встречной «Тойотой Камри». После удара иномарка снесла дорожные ограждения и врезалась в столб.

В результате ДТП пострадали 40-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Волги». Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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