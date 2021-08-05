Региональный парламент поздравил орловчан с Днём города

Депутаты облсовета выразили слова благодарности героям ВОВ.

Орловский областной Совет народных депутатов поздравил жителей Орла с Днём города и 78-ой годовщиной освобождения Орла от фашистов. Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания. В нём говорится:

Дорогие земляки, уважаемые ветераны! 5 августа мы отмечаем один из самых главных праздников нашей малой Родины — День города.

Наш народ заплатил неимоверно высокую цену за мирное небо. В день 78-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков мы выражаем особые слова благодарности непосредственным участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, Детям войны.

Вечная память Героям, отстоявшим независимость родной земли и завоевавшим Победу! Нам никогда не забыть о том горе, которое принесла война, о великом бессмертном подвиге советского народа, их мужестве и бесстрашии.

В этом году мы отмечаем 455-й день рождения областной столицы — города с богатой историей, героическим прошлым и славными традициями. Орёл сегодня — это город, устремлённый в будущее, в котором с каждым годом происходит всё больше положительных перемен.

Все эти изменения стали возможны благодаря замечательным жителям Орловского края, которые трудятся на благо родного города, желая ему процветания, с теплом берегут обычаи и традиции родной земли.

Дорогие орловчане, пусть в ваших семьях всегда царит покой и уют! Благополучия, крепкого здоровья, добра!

Слава воинам-победителям, отстоявшим независимость нашей Родины! Вечная паять Героям, отдавшим жизнь за освобождение Орла!