Орловцев предупредили о штормовом ветре

При этом в регионе сохранится жара

В ГУ МЧС по Орловской области предупредили о штормовом ветре. Соответствующий прогноз опубликовала пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют, что неблагоприятная погода продержится в регионе с вечера 6 августа по вечер 7 августа. Основная опасность в субботу — порывистый ветер, который при грозе может достигнуть скорость в 18 м/с.

В ближайший выходной в Орловской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Температура воздух будет колебаться от 16-21 градуса ночью до 30-32 градусов днём.

В МЧС попросили орловцев быть осторожными.

ИА «Орелград»