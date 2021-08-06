Орловцев предупредили о штормовом ветре

6.8.2021 | 16:31 Новости, Общество

При этом в регионе сохранится жара

В ГУ МЧС по Орловской области предупредили о штормовом ветре. Соответствующий прогноз опубликовала пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют, что неблагоприятная погода продержится в регионе с вечера 6 августа по вечер 7 августа. Основная опасность в субботу — порывистый ветер, который при грозе может достигнуть скорость в 18 м/с.

В ближайший выходной в Орловской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Температура воздух будет колебаться от 16-21 градуса ночью до 30-32 градусов днём.

В МЧС попросили орловцев быть осторожными.

ИА «Орелград»

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