Орловщина нарастила животноводческий экспорт на Украину

8.8.2021 | 11:02 Новости, Экономика

Мясо и молоко у региона закупают также Абхазия, Вьетнам и Гонконг.

Орловская область в текущем году существенно увеличила внешнеторговый оборот животноводческой продукции. Об этом можно судить по данным, которые приводит территориальное управление Россельхознадзора. Как сообщили в этом ведомстве, в 2021 году под контролем его сотрудников с территории Орловской области на экспорт отправлено уже свыше 11 тысяч тонн животноводческой продукции собственного производства. Текущий показатель на 22 процента превосходит уровень предыдущего года.

«Так, получателями субпродуктов свиных и кишечного сырья стали Гонконг и Вьетнам, — перечисляют в Россельхознадзоре. — Мясная и молочная продукция поставлялась в Абхазию, Азербайджан, Грузию, Молдову, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Украину, Туркменистан, Армению, Киргизию, Вьетнам, Китай и Узбекистан. Корма и кормовые добавки экспортировались в страны Европейского союза».

В ведомстве подчеркнули, что все экспортируемые грузы были тщательно досмотрены и проверены. Они должны соответствовать требованиям стран-экспортеров. Поэтому их качество и безопасность подтверждались протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

«Орловская продукция, поставляемая на экспорт, отправлялась получателям как непосредственно с территории Орловской области, так и из регионов, в которых располагаются крупные логистические центры, — добавили в ведомстве. — На сегодняшний день в страны дальнего и ближнего зарубежья отгружено более 8 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, более 2 тысяч тонн мяса и мясной продукции, более 340 тонн молочной продукции».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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