Пропавший начинающий орловский политик Александр Жуков вышел на связь

9.8.2021 | 11:43 Новости, Политика

О его исчезновении стало известно 6 августа

Начинающий орловский политик Александр Жуков, о исчезновении которого стало известно в конце прошлой недели, сам вышел на связь. Об этом сообщается в комментариях в группе «Лиза Алерт Орел». Сами поисковики официально пока заявили, что проверяют информацию.

О пропаже 33-летнего Жукова сообщили 6 августа, его местонахождение при этом было неизвестно с конца июля.

  • Судя по информации из соцсети «ВКонтакте», Александр Жуков последний раз был в сети днем 31 июля.
  • Исходя из данных со страницы Жукова, он не скрывает своих политических амбиций. В середине июля он сообщал, что руководитель реготделения «Партии пенсионеров» Иван Устинов предлагал ему стать кандидатом от политорганизации в Госдуму. Жуков дал понять, что отказался.
  • До этого Жуков рассказывал, что ездил по дворам разных домов «по приглашению жителей». Он обещал «заняться проблемами», «бороться с несправедливостью» и «контролировать ход работ» по ремонту дворов.

ИА «Орелград»

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