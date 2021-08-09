В Орловской области исторические поселения должны привлечь туристов

9.8.2021 | 15:38 Культура, Новости

В 2021 году 5 населённых пунктов получили статус исторических поселений.

Исторические поселения на территории Орловской области должны привлечь туристов, считает правительство Орловской области.

Кроме того, исторические поселения могут привлечь федеральное финансирование на развитие туризма в Орловской области.

В 2021 году статус исторических поселений получили 5 поселков городского типа: Змиевка, Колпна, Кромы, Шаблыкино и деревня Волково Мценского района.

Сейчас проводят проверку документов для включения в перечень исторических поселений села Сабурово Орловского района.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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