При пожаре под Орлом пострадал мужчина

Его госпитализировали

В Орловской области при пожаре пострадал 54-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел 9 августа, сигнал о нем поступил в 10.33 из села Бараново Ливенского района. Огонь охватил жилой деревянный дом. Когда спасатели приехали, дом и сарай уже горели изнутри, пожар рисковал распространиться на соседний дом.

Однако сотрудникам МЧС удалось отбить его. В итоге выгорели только дом и хозпостройка — эпицентры пожара. Пострадавшего мужчину же госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»