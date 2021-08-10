При пожаре под Орлом пострадал мужчина

Его госпитализировали
В Орловской области при пожаре пострадал 54-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.
Инцидент произошел 9 августа, сигнал о нем поступил в 10.33 из села Бараново Ливенского района. Огонь охватил жилой деревянный дом. Когда спасатели приехали, дом и сарай уже горели изнутри, пожар рисковал распространиться на соседний дом.
Однако сотрудникам МЧС удалось отбить его. В итоге выгорели только дом и хозпостройка — эпицентры пожара. Пострадавшего мужчину же госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.
ИА «Орелград»