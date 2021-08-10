При пожаре под Орлом пострадал мужчина

10.8.2021 | 10:36 Новости, Происшествия

Его госпитализировали

В Орловской области при пожаре пострадал 54-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел 9 августа, сигнал о нем поступил в 10.33 из села Бараново Ливенского района. Огонь охватил жилой деревянный дом. Когда спасатели приехали, дом и сарай уже горели изнутри, пожар рисковал распространиться на соседний дом.

Однако сотрудникам МЧС удалось отбить его. В итоге выгорели только дом и хозпостройка — эпицентры пожара. Пострадавшего мужчину же госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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