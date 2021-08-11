Двое пострадали в ДТП на «Ботанике» в Орле

11.8.2021 | 11:12 Новости, Происшествия

У легковушек — участниц ДТП отвалились колеса

Два человека получили травмы в ДТП, которое случилось вечером 10 августа на улице Комсомольской в Орле. Об этом сообщило областное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в 19.05 напротив остановки «Ботаника». Установлено, что 25-летняя девушка за рулем «Хендэ Элантры» ехала в сторону центра Орла. Напротив дома №314 она столкнулась с «Киа Рио», который ехал навстречу.

В результате ДТП пострадали водитель и 54-летняя пассажирка «Хендэ». Госпитализация им не потребовалась. Отметим, что обе легковушки получили серьезные повреждения — у них отвалились колеса.

ИА «Орелград»

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