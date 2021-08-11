Игорь Рыбаков объяснил налёты на администрации районов Орла

По его словам, он с коллегами сделали это из-за информации о незаконной агитации в пользу «Единой России»

Депутат «Справедливой команды» Игорь Рыбаков объяснил, почему он с коллегами врывался в администрации районов Орла, сообщили «ОрёлТаймс».

Уточним, речь идёт об инциденте 4 августа, когда депутаты Игорь и Виталий Рыбаковы, Виктор Панухник, Игорь Коновалов и Руслан Перелыгин парализовали работу администраций всех четырёх районов города. Политики врывались в здания администраций и устраивали там обыски, а также угрожали сотрудникам.

По словам Игоря Рыбакова, ему сообщили, что в районных администрациях жителей незаконно агитируют в пользу «Единой России». Сообщается, что во время импровизированного обыска политики действительно нашли агитационные материалы. В частности, они лежали в кабинетах администраций Советского и Железнодорожного районов Орла.

Рыбаков также сообщил, что «Справедливая команда» уже подала заявление в правоохранительные органы.

К слову, самим депутатам тоже придётся иметь дело со стражами порядка — ранее стало известно, что мэрия Орла попросила полицию разобраться в действиях Рыбакова и его коллег.

ИА «Орелград»