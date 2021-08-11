В Орловской области на день отключат номер 112

11.8.2021 | 18:05 Новости, Общество

Это связано с проведением технических работ

12 августа в связи с техническими работами будут доступны только прямые номера экстренных служб, сообщает МЧС по Орловской области.

«По информации ГУ МЧС России по Орловской области, в течение 12 августа в связи с проведением технических работ возможны проблемы с дозвоном на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»», — говорится в сообщении.

В случае необходимости следует обращаться на прямые номера экстренных служб: «101», «102», «103», «104». Единый номер 112 будет недоступен.

ИА «Орелград»

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