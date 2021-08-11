В Орловской области проверили законность онлайн-кредита

Цессионарий выиграл суд у должника, не желавшего возвращать «быстрый» заем.

В Орловской области Мценский районный суд вынес решение по делу о взыскании долга. Иск подал цессионарий – так называется компания, которая путем переуступки получила права на взыскание долга. Последний образовался у местного жителя, который еще в 2018 году позаимствовал 30 тысяч рублей у микрокредитной организации. Отметим, что сделка была совершена через интернет в режиме онлайн, через «систему моментального электронного кредитования».

Орловец должен был вернуть деньги через 29 дней после получения денег, однако этого не сделал. Полгода спустя кредитор уступил право требовать возврата оставшейся суммы займа другой фирме, заключив с ней договор цессии. Эта фирма и потребовала в Мценском райсуде обязать заемщика выплатить ей более 72 тысяч рублей – не только сумму основного долга, но и проценты с пенями.

«Ответчик в суд не явился, письменно указав, что договор потребительского займа им не оформлялся и денежные средства от микрокредитной организации он не получал, — говорится в сообщении районного суда. — Судом был проверен довод ответчика о законности заключенного договора между микрокредитной организацией и заемщиком, по итогам установления фактических обстоятельств суд пришел к выводу о законности заключенного договора онлайн-займа. Все условия заключения онлайн-договора со стороны ответчика были выполнены».

Например, был отвергнут довод должника о том, что он якобы ничего не подписывал. Выяснилось, что на самом деле он подписал электронный договор простой электронной подписью. Суд объяснил, что ответчик получил смс-сообщение от микрокредитной организации на свой номер мобильного телефона. В нем был указан код, при помощи которого амчанин прошел регистрацию и указал свои аутентификационные данные.

Это указывает на то, что он был ознакомлен и согласился с общими условиями договора микрозайма. Поэтому суд пришел к выводу, что договор был заключен в электронном виде на законных основаниях, но ответчик свои обязательства по возврату денег не выполнил. Удостоверившись в легитимности договора цессии и правильности представленного расчета задолженности, суд иск удовлетворил. Спор дошел до апелляционной инстанции, где решение было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»