Фонд ЖКХ рассказал о нарушениях, вскрытых прокуратурой в Орле

Нарушения вскрыты при проверке программы расселения аварийного жилья.

Как сообщает государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», прокуратура Орловской области проинформировала ее о результатах контроля за эффективным и целевым использованием финансовых средств, предоставленных региону. Отметим, данная работа является совместной. В ее рамках органы прокуратуры во всех регионах проводят проверки, в том числе по поступающим актам рабочих групп Фонда ЖКХ о реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Так, в Орле установлено, что МКУ «Управление коммунальным хозяйством» при заключении контрактов на приобретение жилья для «переселенцев» не соблюдало требования закона, касающиеся гарантийных обязательств. В связи с этим 15 июня 2021 года прокурорами Советского и Северного районов города Орла начальнику «УКХ» были внесены представления. Сообщается, что по результатам рассмотрения «приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь».

Прокурорской проверкой установлено, что администрацией города Орла не исполняются обязательства по размещению в АИС «Реформа ЖКХ» фотографий многоквартирных домов, данных о датах их ввода в эксплуатацию по контрактам, получения разрешения на строительство, подписания актов приемочными комиссиями, а также информации о застройщиках.

«Кроме того, выявлены факты не включения в состав приемочной комиссии представителей органов государственного пожарного, архитектурного, санитарного надзора, а также организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, что не отвечает условиям договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ», — говорят в госкорпорации.

Приводятся и конкретные примеры нарушений. Так, прокуратура Северного района осмотрела подвал дома №11 по улице Раздольной и нашла в нем следы подтопления. На потолках и стенах зафиксированы наплывы и трещины. В подвалах домов №48 по улице Космонавтов и №18 по улице Родзевича-Белевича также имеются следы подтопления и трещины на отмостке. После того, как прокуратура внесла мэру Орла представление, были «приняты меры по организации ремонта многоквартирных домов в рамках гарантийных обязательств».

«Кроме того, с целью устранения нарушений прокуратурой области в марте, апреле и мае 2021 года заместителю председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры внесены представления, по результатам рассмотрения которых губернатором направлена заявка в Фонд ЖКХ на получение дополнительного лимита в размере 185,6 миллиона рублей, а также увеличено софинансирование мероприятий по переселению граждан за счет областного бюджета в целях отмены приостановки финансовой поддержки из средств госкорпорации», — подчеркнули в Фонде ЖКХ.

В целом, как следует из приведенной информации, в этом году прокуратурой Орловской области в указанной сфере было внесено 12 представлений. В суды подано пять исков, два из которых уже рассмотрены и удовлетворены. Также объявлены три предостережения о недопустимости нарушения закона.

ИА «Орелград»