Экс-замглавы администрации Орла Роману Игнатушину предъявили обвинение

Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему заместителю главы администрации Орла Роману Игнатушину. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении Игнатушина.

По версии следствия, Игнатушин не принял мер к организации капремонта и расселения орловцев из аварийного жилья. В итоге, считают в СК, были нарушены права жителей на благоустроенное жилье. По данным «Коммерсанта», Игнатушин не признал вину.

Игнатушина задержали в сентябре 2020 года. Тогда в уголовном деле фигурировали дома № 15 по Кромскому шоссе, № 102 по Наугорскому шоссе, № 11 по ул. Паровозной, № 88 по ул. Емельяна Пугачева города Орла.

ИА «Орелград»