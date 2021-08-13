Ещё двое орловцев заболели новым штаммом COVID-19

13.8.2021 | 10:53 Новости, Общество

В их анализах обнаружили его «индийскую» разновидность

На минувшей неделе ещё два человека в Орловской области заболели «индийским» штаммом COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего таких пациентов на Орловщине насчитали 25.

Известно, что часть случаев COVID-19 в Орловской области оказываются «завозными». Из 634 человек, которые приехали в регион за последнюю неделю, коронавирусом болели 19.

14 заболевших приехали из Краснодарского края и Крыма, ещё трое из Турции. По одному случаю COVID-19 завезли из Абхазии и Дагестана.

ИА «Орелград»

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