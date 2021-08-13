Под Орлом в столкновении с фурой погиб 74-летний мужчина

Пассажирка машины, ровесница погибшего, получила травмы
Под Орлом в лобовом столкновении с фурой погиб 74-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Сообщается, что мужчина был с пассажиркой — 74-летней женщиной. На машине «Рено Флюенс» они ехали по дороге «Орел-Тамбов» в сторону Ливен. На 69 км водитель «Рено» вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой «Ивеко» под управлением 35-летнего мужчины.
От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте до прибытия медиков. Его пассажирка осталась жива, но получила травмы.
ИА «Орелград»