Под Орлом в столкновении с фурой погиб 74-летний мужчина

Пассажирка машины, ровесница погибшего, получила травмы

Под Орлом в лобовом столкновении с фурой погиб 74-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Сообщается, что мужчина был с пассажиркой — 74-летней женщиной. На машине «Рено Флюенс» они ехали по дороге «Орел-Тамбов» в сторону Ливен. На 69 км водитель «Рено» вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой «Ивеко» под управлением 35-летнего мужчины.

От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте до прибытия медиков. Его пассажирка осталась жива, но получила травмы.

ИА «Орелград»