Цены на стройматериалы в Орле бешено рванули вверх

По темпам роста они обошли цены на продукты питания и тарифы на услуги.

Орелстат обнародовал оперативные данные об индексе цен на потребительском рынке региона. Сообщается, что в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года инфляция составила 0,5 процента. Если брать за точку отсчета начало года, то текущая инфляция доросла до 4,8 процента. Ее безусловным лидером являются товары непродовольственной группы. Всего за месяц цены на них подросли в среднем на 1,1 процента, а по сравнению с декабрем 2020 года они выросли уже на 5,9 процента.

Для сравнения, продукты питания за тот же период времени подорожали на 4,1 процента, услуги – на 3,8 процента. Среди непродовольственных товаров особняком стоят строительные материалы. Цены на них начали расти еще зимой, и пока остановить этот рост не удается. Например, средняя цена на металлочерепицу в Орловской области сейчас составляет 940,83 рубля за квадратный метр. Это на 24,3 процента выше, чем было в июне 2021 года.

Другой пример: всего за один месяц на 15,8 процента подорожал красный строительный кирпич. Средняя цена на него – 17 872,39 рубля за 1000 штук. Рубероид в Орловской области можно приобрести в среднем по 426,25 рубля за 10 метров, что на 9,7 процента дороже, чем месяцем ранее. Обрезные доски в июле подросли в цене на 5,8 процента и сейчас продаются в среднем по 23 038,05 рубля за 1 кубометр. По темпам подорожания стройматериалы заметно обошли другие товары непродовольственной группы. Небольшую «конкуренцию» им составляют только лекарства. Например, на 4,2-5,9 процента за месяц подорожали йод, корвалол, гель троксерутин и лоратадин.

ИА «Орелград»