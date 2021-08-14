Орловских безработных ждут в СИЗО, у приставов и на почте

Уже около ста жителей региона нашли работу на ярмарках вакансий.

Областные власти обнародовали данные о результатах ярмарок вакансий, проведенных в текущем году в регионе, а также поделились ближайшими планами по проведению таких мероприятий. Как сообщает управление труда и занятости, всего в этом году прошло 50 ярмарок, участие в которых приняли 159 работодателей. Они представили солидный список из примерно 1500 вакансий. На данный момент работу по итогам ярмарок обрели около 100 человек. Для сравнения, всего при содействии службы занятости в этом году трудоустроено 4400 орловцев.

В качестве позитивного примера в ведомстве приводят прошедшую на днях ярмарку, проведенную центром занятости населения Орловского района для санатория «Дубрава». Работу сразу нашли три человека. При этом санаторий продолжает набор – в учреждении открыта еще 21 вакансия, ему требуются врачи, медсестра, горничная, культорг, методист, кухонные рабочие, повара, водитель, техник, слесарь-сантехник, уборщик и другие.

«С начала августа успели пройти еще три ярмарки вакансий, все они проведены в Орле центрами занятости районов города для СИЗО-1, Федеральной службы судебных приставов и Почты России, — рассказали в управлении труда и занятости. — Всего на август центрами занятости запланировано 9 ярмарок вакансий, в которых примут участие 14 работодателей».

ИА «Орелград»