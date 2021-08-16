Развивать строительство будут только в Орле, Ливнах и Мценске

Областные власти определились с финансированием строительной программы.

Правительство Орловской области утвердило распределение субсидий из бюджета региона муниципальным образованиям. Деньги предназначены для реализации мероприятий государственной программы «Развитие строительного комплекса на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В частности, бюджетные средства планируется потратить на обеспечение объектами водоснабжения земельных участков, предназначенных для льготных категорий граждан.

Формально программа охватывает всю область, однако, судя по новому правительственному документу, деньги на развитие строительного комплекса получат только три города. Больше других выиграет Орел. В 2021 году в рамках программы областной центр получит 17,1 миллиона рублей, в 2022 году – 171,6 миллиона, в 2023 году – 166,59 миллиона рублей. За счет этих денег планируется профинансировать развитие многоэтажного жилищного строительства.

Еще два города получат средства на развитие малоэтажного жилья. Так, субсидия для Ливен в 2022 году составит 5,1 миллиона рублей. Город Мценск получит два транша – 1,9 миллиона рублей в 2022 году и 7 миллионов рублей в 2023 году. Как уже писал «Орелград», данной программой предусмотрено увеличение годового объема ввода жилья и снижение затрат застройщиков на оплату услуг по технологическому присоединению к инженерной инфраструктуре объектов жилищного строительства.

Ранее Минстрой РФ заключил соглашение с правительством Орловской области о реализации регионального проекта «Жилье». В этом документе были закреплены плановые показатели. Основной задачей, поставленной перед регионом, является ввод в эксплуатацию более 3,786 миллиона квадратных метров жилья в период до 2030 года. Указанная выше программа призвана частично решить эту задачу. В ее рамках к 2026 году предполагается увеличение ежегодного объема ввода жилья до 330 тысячи квадратных метров. Добавим, что программа предусматривает наращивание мощностей всех предприятий строительного комплекса региона.

ИА «Орелград»