От предпринимателей потребуют пропуска и шумоподавляющие экраны.

В Орле обсуждаются новые требования к скандально известной ярмарке «Хлебосольный выходной» на улице Приборостроительной. В администрации Орла прошла встреча чиновников с фермерами и предпринимателями, в ходе которой были озвучены две неоднозначные инициативы.

Во-первых, может быть введена пропускная система. Это объясняется тем, что предпринимателям не хватает мест, и часть участников ярмарки самовольно располагаются за границами, согласованными с властями.

Во-вторых, администрация города настаивает на обязательной установке шумоподавляющих экранов. Это требование связано с многочисленными жалобами местных жителей на несоблюдение закона о тишине.

Этим нововведения не ограничиваются. Планируется разделить ярмарку по зонам: молочная продукция, мясная, хлебобулочная и т.д. Кроме того, «Спецавтобаза» начнет проверять исправность весов и холодильников.

Напомним, что вокруг ярмарки «Хлебосольный выходной» уже возникало немало скандалов. Они не обходились без внимания прокуратуры и депутатов города. В основном разногласия были связаны с местом проведения торгов. Улицу Приборостроительную можно назвать историческим местом проведения ярмарки. Однако в 2015 году её перенесли на площадь Маршала Жукова.

В 2020 году мэрия втайне решила закрыть ярмарку на площади Жукова, подбирая разные спорные аргументы в защиту своей позиции. После вмешательства прокуратуры она снова вернулась на площадь Маршала Жукова. А месяц назад – на свое прежнее место, на улицу Приборостроительную.

ИА «Орелград»