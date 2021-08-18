Две девушки на иномарках не разъехались в центре Орла

Одна из участниц ДТП получила травмы

В центре Орла произошло ДТП, участницами которого стали две девушки. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент случился 17 августа в 23.10 напротив дома №8 на улице Брестской. Установлено, что 22-летняя девушка на «Фольксваген Бора» ехала по улице Тургенева в сторону улицы Брестской и врезалась в «Хендэ Крету». Этой иномаркой управляла 25-летняя девушка, она двигалась по Брестской со стороны Тургеневского моста.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»