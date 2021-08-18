Из-за вандалов орловцы лишились остановки на Паровозной

18.8.2021 | 16:53 Новости, Общество

Недавно установленный павильон уже сломали

В Орле на улице Паровозной сломали остановочный павильон, сообщили в «Комсомольской правде». Остановка была новой – она появилась после ремонта улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сообщается, что уже сейчас на остановке выбили стёкла и сломали скамейки. Отремонтировать её по гарантии не получится, так как вандализм – не гарантийный случай.

В мэрии Орла подчеркнули, что напишут заявление в полицию, чтобы виновные понесли наказание.

ИА «Орелград»

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