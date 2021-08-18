Парахин объяснился за травму ребенка в Детском парке

18.8.2021 | 13:33 Новости, Происшествия

Свою проверку инцидента начала прокуратура

Мэр Орла Юрий Парахин прокомментировал новость «Орелграда» в соцсети «ВКонтакте» о мальчике, который получил травму в Детском парке.

Напомним, жительница Орла сообщила, что ее сын сильно повредил ногу, гуляя по Детскому парку. Ребенку наложили шесть швов после того, как он напоролся на металлический прут.

По словам Парахина, мальчик гулял в той части парка, где не должно находиться никого, кроме персонала (склон рядом с Летней эстрадой). Наличие штыря градоначальник объяснил тем, что необходимо фиксировать георешетку, которая удерживает оползание склона Конструкция не выдержала нагрузки из-за погодных условий и интенсивного хождения по ней.

Мэр отметил, что директор Детского парка оперативно среагировала на происшествие и перекрыла данный участок сигнальной лентой. А подрядчик в 6.00 приступил к устранению неисправности.

Отметим, что прокуратура Орловской области проводит проверку по факту инцидента. Она оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность детей во время отдыха в Детском парке.

ИА «Орелград»

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