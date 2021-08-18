Орловчанка заявила, что ее сын напоролся на прут в Детском парке

По словам женщины, ребенку наложили шесть швов

Жительница Орла заявила, что ее сын сильно повредил ногу, наткнувшись на стальной прут «в детском городском парке» (вероятно, имеется в виду Детский парк — прим. ред.). Публикация появилась в группе «Город Орел» в соцсети «ВКонтакте».

Из нее следует, что инцидент произошел вечером. Прут торчал из газона, а ребенок бегал по нему и наткнулся.

«Скорая забирала прямо из парка, есть много свидетелей, ребенку наложили 6 швов, эмоции переполняют, кто за это будет отвечать, почему эти прутья торчат из газона, по которому бегают дети. Подскажите куда обратиться с жалобой», — говорится в тексте (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

«Орелград» запросил комментарий пресс-службы УМВД по Орловской области.

Детский парк пережил масштабную реконструкцию, инициатором которой был губернатор Андрей Клычков. Работы шли в несколько этапов и обошлись в несколько сотен миллионов рублей. Последний этап завершился в августе 2021 года.

В сентябре 2020 года (после завершения первой очереди работ) орловцы сообщили о поломке нового игрового оборудования. Многие орловцы связали это с некачественными материалами и работами, а не с вандализмом посетителей.

Работы в Детском парке вели два любимых подрядчика властей при Клычкове – «Триумф» и «Техспецкомплект» (контролируются семьей Маркиных). Недавно СМИ сообщали об обысках в структурах Маркиных.

ИА «Орелград»