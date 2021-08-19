Федору Козину дали 11 лет тюрьмы

19.8.2021 | 19:17 Важное, Новости, Общество

Замглавы орловской полиции признали виновным — как и его подельника Павла Кленышева

В Орле суд вынес приговор замглавы полиции УМВД по Орловской области Федору Козину и экс-начальнику антикоррупционного отдела МВД по Железнодорожному району Павлу Кленышеву. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура и следственный комитет.

«Установлено, что Козин и Кленышев, являясь должностными лицами органов полиции, получили через посредников часть взятки в виде денег в размере 2 млн рублей из планируемых 4 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. За эти деньги фигуранты должны были закрыть глаза на материалы полицейских проверок, установил суд.

Взятку Козину дал бизнесмен, который хотел избежать уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Доследственную проверку по его делу курировал Кленышев, отметили в СК. Сначала полицейские через двух посредников получили 200 000 рублей. В ноябре 2018 года при передаче следующего транша в 1,8 млн рублей Кленышева задержали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности УМВД.

Козина признали виновным еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. Это дело касается периода, когда Козин возглавлял антикоррупционное управление УМВД по Орловской области. Следствие узнало, что он знал о краже зерна стоимостью 60 млн рублей.с «Орловской хлебной базы №36», но ничего не сделал для установления правосудия.

Федору Козину суд назначил 11 лет колонии строгого режима и штраф размером 16 млн рублей. Ему на 10 лет также запретили занимать должности в правоохранительных органах. Кленышев получил 10 лет колонии строгого режима, 16-миллионный штраф и 10-летний бан на работу силовиком.

«Кроме того, приговором суда Козин и Кленышев лишены специальных званий «полковник полиции» и «майор полиции» соответственно. Приговор районного суда не вступил в законную силу», — заключила прокуратура.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования