В Орле опровергли планы о принудительной вакцинации студентов

Переход на дистанционное обучение также маловероятен.

Представители ОГУ опровергли слухи о возможности принудительной вакцинации студентов. Орловских студентов никто не будет делить на «привитых» и «непривитых». Об этом заявили главный врач Студенческой поликлиники ОГУ Александра Котова и проректор по учебно-методической деятельности ОГУ Галина Зомитева.

Информации некоторых СМИ о том, что «непривитых» студентов могут не пустить в ВУЗы, в ОГУ назвали ложной.

Также стало известно, что учебный год в вузе начнется в очном формате. Дистанционное обучение будет организовано только для отдельных студентов. Это люди, контактировавшие с зараженными COVID-19 либо те, кто по каким-то причинам не смог въехать на территорию России. Правда, формат обучения в любой момент может измениться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

ИА «Орелград»