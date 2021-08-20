В Орле возбудили дело против номинального директора

Он создал юридическое лицо, но реально не занимался бизнесом.

Против 25-летнего орловца возбудили уголовное дело за то, что он согласился стать номинальным директором фирмы. Мужчине предложили деньги за то, чтобы он создал Общество с ограниченной ответственностью «Софт» и числился там директором.

По версии следствия, мужчина не собирался управлять юридическим лицом. Он лишь ввел в заблуждение налоговую инспекцию. Государственной регистрацией ООО «Софт» занималась сторонняя бухгалтерская организация. Ее сотрудники не знали, что учредитель является подставным лицом.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

ИА «Орелград»