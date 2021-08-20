Задержана банда, ограбившая орловскую пенсионерку

Аналогичные преступления были совершены еще в нескольких регионах России.

Полиции удалось задержать группу преступников, напавших на 85-летнюю жительницу Орла. Месяц назад пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой разбоя.

Преступники позвонили ей на домашний телефон и предложили бесплатные продукты питания. Они представились работниками социальной службы и таким образом смогли попасть в квартиру потерпевшей. Изначально в жилище пенсионерки вошла одна женщина. Она на самом деле принесла продукты, но обратилась к пенсионерке со странной просьбой. Под предлогом предстоящей «замены денег» гостья попросила предоставить ей денежные купюры (якобы для переписи номеров).

Жительница Орла отказалась доставать деньги, и в ее квартиру вломились двое молодых мужчин. Они связали потерпевшую скотчем и стали угрожать ножом. Испуганной женщине пришлось отдать свои сбережения — порядка 270 тысяч рублей, а также ювелирные украшения.

Полиции стало известно, что очень похожее преступление было совершено в Калужской области. Там тоже орудовало трое нападавших, а жертвой была пенсионерка.

Установлено, что в преступную группу входила 35-летняя жительница Воронежа, 20-летний астраханец и 22-летний житель Калининградской области. При этом задержали их в Тамбовской области (там они совершили еще две кражи).

У задержанных изъяли нож, пневматический пистолет и крупная сумма денег. Все трое были арестованы.